Estudiante de Altamira crea extintor acústico portátil

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- Ángela Karime Venegas Hernández, es una estudiante mexicana de 16 años originaria de Altamira, Tamaulipas, y alumna del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) número 78, logró desarrollar un dispositivo denominado Vortex Tech (un extintor acústico portátil diseñado para apagar pequeñas llamas utilizando únicamente ondas de sonido de baja frecuencia, prescindiendo por completo del agua o agentes químicos).

Origen y desarrollo del extintor acústico

Cabe destacar que el concepto de un extintor acústico fue desarrollado originalmente en Estados Unidos en 2015 por los estudiantes Viet Tran y Seth Robertson en la George Mason University. A partir de este principio físico, diversos inventores han retomado y mejorado la tecnología, sirviendo de base para propuestas innovadoras como el modelo adaptado por la estudiante mexicana.

El interés por este mecanismo surgió a partir de experimentos enfocados en sofocar el fuego de una vela mediante vibraciones. De acuerdo con informes académicos sobre tecnología e inventiva juvenil, el prototipo integra una batería de 12 voltios como fuente principal de energía, un generador calibrado a 30 hertz, un amplificador de potencia y una bocina emisora. La combinación de estos componentes produce pulsos sonoros que generan anillos de vórtice en el aire.

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Funcionamiento y aplicaciones del dispositivo

Según explicaciones sobre física de ondas acústicas aplicadas al combate de incendios, las vibraciones sonoras generadas a baja frecuencia (sonidos graves) agitan y desplazan las moléculas de oxígeno alrededor de la llama. Este proceso separa el oxígeno del material combustible, rompiendo la dinámica de combustión y extinguiendo el fuego en pocos segundos sin necesidad de recurrir a agua, espuma o polvos químicos.

- El prototipo prescinde de sustancias químicas, reduciendo el impacto en entornos delicados.

- Esta tecnología se mantiene en fase experimental y responde ante llamas pequeñas y cercanas (con un alcance de hasta 2 metros), por lo que aún no sustituye a los extintores tradicionales en incendios de gran escala.

- De acuerdo con evaluaciones técnicas, el sistema representa una opción idónea para instalaciones con equipos eléctricos sensibles o laboratorios.

- La joven inventora obtuvo la medalla de plata entre más de 270 proyectos en certámenes nacionales de ciencia y emprendimiento.

- Ángela Karime Venegas Hernández participa con su proyecto en la Feria Internacional de Ciencias e Inventos con sede en Yakarta, Indonesia.