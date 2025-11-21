Polémica por propuesta de fundir estatuas de Fidel Castro y Che Guevara

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, propuso fundir las estatuas de Ernesto "Che" Guevara y de Fidel Castro para crear un monumento en honor a Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que "ya lo estaba viendo" el gobierno de la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este viernes 21 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que no tenía el seguimiento de las estatuas, después de que fueron retiradas de un parque de la alcaldía Cuauhtémoc.

"Secretaría de Cultura envió en su momento un oficio, pero ya lo estaba viendo el gobierno de la Ciudad de México, entonces hay que ver con la jefa de Gobierno (Clara Brugada) cómo va eso", dijo la titular del Ejecutivo federal.

Alcaldesa de Cuauhtémoc propone fundir estatuas de Fidel Castro y "Che" Guevara

Alessandra Rojo de la Vega generó polémica en redes sociales al proponer que las estatuas de Fidel Castro y Ernesto "Che" Guevara sean fundidas para realizar un monumento en honor a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre.

En sus redes sociales, la alcaldesa aseguró que estas estatuas representan a "dictadores y asesinos", y que, en contraste, Manzo debería ser reconocido públicamente.