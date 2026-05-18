Por nepotismo, Morena descarta a Saúl Monreal para gubernatura

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- La nueva presidenta nacional de

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al senadorpara contender por la gubernatura derumbo a las elecciones intermedias de 2027, debido a que la entidad actualmente está gobernada por su hermano David Monreal Ávila."Se ha dicho con mucha claridad que no podrán participar, enque quieran transmitir el poder de un cargo que se tiene a otro. Eso enno va a pasar", garantizó la dirigente guinda en conferencia de prensa.La lideresa morenista adelantó que en los próximos díascon el, a quien reconoció por ser un compañero de muchos años "que ha luchado" dentro del movimiento de la llamada"Platiqué muy brevemente por teléfono con él en el Congreso Nacional de[...] Vamos a encontrar unque ayude al movimiento. Esa, entre otras cosas, es mi misión. Y haré todo lo que tenga que hacer en, Chihuahua, y todos los estados, para que haya", señaló.Montiel Reyes confió en que se logrará una, pero dejó en claro que el partido guindaelen las candidaturas, pues afirmó que esto es una vieja práctica del Partido Revolucionario Institucional (PRI).El senadorse ha mantenido firme a sude gobernary suceder a su hermano, pese a que su partido ha establecidopara evitar elelectoral.Según ha dicho ante sus simpatizantes,puede estar por encima de lo que, por lo que ha aseverado que llegará hasta donde quiera el"Muchos quieren hacerles creer que ya, que ya nos bajaron [...] Pero quiero que quede claro: en este momento no hay nada para nadie.quienes dicen que todo está definido, lo único que buscan es engañar a la", dijo el pasado 8 de febrero de 2026 en un evento realizado en ese estado.Antes de que Montiel Reyes asumiera la presidencia de, la exdirigenteya había descartado apara el gobierno de