logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Presentan documental sobre reforma judicial

Por El Universal

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- La Barra Mexicana, Colegio de Abogados presentó el documental "Cuando perdimos el juicio. Crónica de la reforma judicial en México", del director Amir Galván Cervera, donde especialistas y magistradas en retiro reflexionaron en torno al debilitamiento de la democracia y el Estado de Derecho, así como sobre la pérdida de la justicia y la independencia judicial en México.

      En ese sentido, Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, afirmó que "la reforma judicial no fue una decisión de verdadera depuración ni de verdadera limpieza para tener un mejor Poder Judicial que pudiera dar justicia. Esta fue una decisión política para poder hacer los proyectos que el gobierno tenía en su cabeza y que estaban siendo impedidos por el Poder Judicial como correspondía a un Poder Judicial independiente".

      La abogada sostuvo que, a dos años de su aprobación e implementación, la reforma judicial ha resultado infuncional y ha provocado rezago que "no necesariamente es el Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA, ni nada de eso. Lo está padeciendo la gente común que quiere ver a sus hijos, una guardia y custodia o una pensión alimenticia".

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        ¿Cómo hacer transferencias desde la app de Banco Bienestar?
        ¿Cómo hacer transferencias desde la app de Banco Bienestar?

        ¿Cómo hacer transferencias desde la app de Banco Bienestar?

        SLP

        El Universal

        La app móvil requiere registro y validación para activar transferencias salientes.

        IMSS lanza modalidad 10 para afiliación voluntaria de independientes
        IMSS lanza modalidad 10 para afiliación voluntaria de independientes

        IMSS lanza modalidad 10 para afiliación voluntaria de independientes

        SLP

        AP

        Este esquema incluye cobertura en riesgos de trabajo, maternidad, retiro y acceso a créditos Infonavit.

        Diputados avalan en lo general Ley Antimemes
        Diputados avalan en lo general Ley Antimemes

        Diputados avalan en lo general "Ley Antimemes"

        SLP

        El Universal

        Organizaciones civiles alertan sobre riesgos de censura automatizada y afectación a la libertad de expresión.

        Ceci Flores y su hija, las primeras buscadoras certificadas
        Ceci Flores y su hija, las primeras buscadoras certificadas

        Ceci Flores y su hija, las primeras buscadoras certificadas

        SLP

        El Universal

        El CONOCER reconoce por primera vez la labor de familiares en la búsqueda de personas desaparecidas en México.