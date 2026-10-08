Presentan documental sobre reforma judicial
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Barra Mexicana, Colegio de Abogados presentó el documental "Cuando perdimos el juicio. Crónica de la reforma judicial en México", del director Amir Galván Cervera, donde especialistas y magistradas en retiro reflexionaron en torno al debilitamiento de la democracia y el Estado de Derecho, así como sobre la pérdida de la justicia y la independencia judicial en México.
En ese sentido, Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, afirmó que "la reforma judicial no fue una decisión de verdadera depuración ni de verdadera limpieza para tener un mejor Poder Judicial que pudiera dar justicia. Esta fue una decisión política para poder hacer los proyectos que el gobierno tenía en su cabeza y que estaban siendo impedidos por el Poder Judicial como correspondía a un Poder Judicial independiente".
La abogada sostuvo que, a dos años de su aprobación e implementación, la reforma judicial ha resultado infuncional y ha provocado rezago que "no necesariamente es el Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA, ni nada de eso. Lo está padeciendo la gente común que quiere ver a sus hijos, una guardia y custodia o una pensión alimenticia".
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