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Nacional

Morena deja solo a Rubén Rocha Moya

La Comisión de Honestidad y Justicia podría revisar su decisión de regresar al gobierno de Sinaloa.

Por El Universal

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Morena deja solo a Rubén Rocha Moya
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      Ciudad de México.- Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, no descartó que los órganos internos del partido puedan actuar en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por haber tomado la decisión de retomar su cargo en medio de investigaciones penales en su contra.

      "Esa es una decisión que tiene que tomar la Comisión de Honestidad y Justicia. Hay una actuación unilateral que él realizó y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo y, pues, se le está investigando por delitos de los que se le acusan", sostuvo la morenista.

      "Una cosa es lo que le toca a la autoridad, en tanto a lo del partido, pues nosotros no compartimos esa decisión que, en su momento, él tomó de regresar, pero ya los órganos internos decidirán", dijo Hernández este martes.

      El fin de semana fue álgido para Morena tras el anuncio del retorno del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a sus funciones al frente del gobierno del estado. Decisión que el partido guinda y sus gobernadores condenaron.

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      La dirigencia de Morena, sus diputados, senadores y gobernadores recriminaron el regreso de Rocha Moya a su cargo, le reclamaron madurez y prudencia ante la embestida que Estados Unidos ha iniciado en contra del movimiento, según la narrativa del grupo político.

      La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, reiteró que la decisión de volver al gobierno estatal fue tomada de manera personal por Rocha.

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