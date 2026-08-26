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Morena irá sin el PVEM en San Luis

Rita Ozalia Rodríguez plantea alianzas con el PT y Nueva Alianza

Por Daniel Ortiz

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Morena irá sin el PVEM en San Luis
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      Morena no formará una coalición local con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para disputar la gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos de San Luis Potosí, afirmó su dirigente estatal, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

      Morena descarta coalición con PVEM para gubernatura

      Al preguntarle si estaba definido que Morena y el Verde no competirán juntos por la gubernatura, respondió: "Sí". Ante la solicitud de precisar su declaración, agregó: "No vamos juntos".

      La dirigente sostuvo que Morena tiene posibilidades de ganar el gobierno estatal sin el respaldo del PVEM y mencionó al Partido del Trabajo y Nueva Alianza entre las fuerzas con las que podrían construirse acuerdos.

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      "Morena puede gobernar el estado de San Luis Potosí. Sin el Verde, con alianzas, con PT, con Nueva Alianza, con otros partidos, puede", declaró.

      Condiciones para coaliciones y candidaturas

      Rodríguez Velázquez precisó que el escenario para las diputaciones federales deberá analizarse por separado, debido a que esos acuerdos corresponden al ámbito nacional.

      También señaló que cualquier coalición deberá construirse sobre condiciones de respeto y confianza entre los partidos involucrados.

      "Una coalición tiene que ser una coalición con respeto, una coalición tiene que tener confianza y que no nos atropellen", expresó Rodríguez Velázquez.

      La dirigente afirmó que Morena llegará unido a la definición de su candidatura y aseguró que el partido tiene condiciones para conquistar el gobierno estatal independientemente del perfil seleccionado.

      "Vamos a ganar la gubernatura, vaya quien vaya, porque estamos unidos", sostuvo.

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