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Buscaría PRI alianza con el PVEM en SLP: "Alito" Moreno

Señaló que el objetivo es evitar la victoria de Morena en 2027

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 26, 2026 01:20 p.m.
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Alejandro Moreno Cárdenas/Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantiene diálogo con el Partido Verde (PVEM) y no descarta sumar a una eventual coalición rumbo a las elecciones de 2027 en San Luis Potosí, luego de que Morena descartó competir junto con ese partido por la gubernatura.

      Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional priista, sostuvo que su partido dialoga con todas las fuerzas políticas que no vayan con Morena.

      Al ser cuestionado sobre si el PVEM entra en el radar del PRI tras el distanciamiento con Morena, el líder del tricolor confirmó que existe una relación con ese partido. "Tenemos relación siempre, hay una relación,", respondió, y señaló que en San Luis Potosí "está claro y evidente" que actualmente no existe un acuerdo entre Morena y el PVEM.

      Aunque no confirmó que la alianza esté concretada, tampoco estableció que esté descartada, pues afirmó que el partido mantiene conversaciones con Acción Nacional y con otras fuerzas políticas para construir consensos rumbo al proceso electoral.

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      Moreno Cárdenas añadió que la intención es conformar "la más amplia coalición" para evitar que Morena gane la gubernatura y otros cargos de elección popular y recordó que el PRI participó en coaliciones con el PRD y el PAN en las elecciones de 2021 y 2024.

      Finalmente, señaló que todavía faltan nueve meses para la elección y que las dirigencias locales continuarán con el diálogo. "Hay que ver el momento y el tiempo para construir consensos y cómo ser más competitivos", afirmó.

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