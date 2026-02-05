Prevén marchas y concentraciones en CDMX este 5 de febrero

Marchas y concentraciones en CDMX este 5 de febrero

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que para este jueves 5 de febrero se tiene contemplada una concentración del grupo pro Palestina "El Mono y los Olivos", a las 10:30 horas afuera del Museo Memoria y Tolerancia.

El colectivo busca manifestarse en contra de la exposición "Botellas para las Lágrimas", en la que se pretende honrar a escritores, periodistas y poetas perseguidos, exiliados o asesinados, olvidando a los autores palestinos y pro palestinos.

El grupo "Peña Taurina Tlaxcalteca" se concentrará a las 15 horas en la Monumental Plaza de Toros México, en la colonia Ciudad de los Deportes, para celebrar el 80 aniversario del foro.

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se manifestarán a lo largo del día afuera de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación.

Familiares y amigos de los detenidos durante la marcha de la Generación Z, del pasado15 de noviembre, se concentrarán a las 11 horas afuera del Centro de Atención Integral a Victimas, en Dr. Rio de la Loza número 156, Col. Doctores. Denuncian irregularidades y violaciones a los derechos fundamentales en las detenciones realizadas el día de la manifestación.

Integrantes de la agrupación "Queremos Trabajo Digno" se manifestarán a las 17 horas afuera de las oficinas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en avenida Popocatépetl número 236, colonia General Anaya. Piden el pago de su salario y mejora laborales.

La SSC aseguró que no se descarta que realicen el bloqueo de avenidas.