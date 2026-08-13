Priista encara al morenista "Cero Votos"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- El Patio del Federalismo se convirtió en un campo de batalla, con empujones, insultos y amenazas entre el diputado del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y el morenista Arturo Ávila.

El telón de fondo de esta confrontación fue la escalada de acusaciones de morenistas contra Alejandro "Alito" Moreno por denunciar en Washington que buscan censurarlo por denominar a Morena como narcopartido y las acusaciones de morenistas contra el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quien califican de traidor a la patria.

El segundo round de la zacapela entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña, en agosto de 2025, esta vez fue protagonizado por el second de "Alito", Carlos Eduardo Gutiérrez, quien reclamó a Ávila las acusaciones contra el líder del PRI y de donde emergió lo más florido del nuevo lenguaje legislativo, como "narco", "cobarde", "corrupto" y "delincuente".

"Quítate, cabrón", ordenó Gutiérrez Mancilla cuando Ávila lo intento empujar. "No me toques, corrupto", reviró el morenista, al inicio del nuevo choque.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, cercano a Alejandro Moreno y quien participó en la trifulca contra Noroña hace dos años, confrontó a Arturo Ávila y le soltó: "Este pinche asesino me está amenazando..., ¡cobarde! Eres un pinche narco, ¿por qué huyes? Eres el vocero del narco, te faltan huevos", vociferaba el priista mientras un grupo de asesores de Morena buscaba proteger a Arturo Ávila, lo cual no lograron por algunos momentos donde quedaron cara a cara y se dieron algunos empujones.

En medio de la gresca, el diputado priista volvió a desafiar: "¡Ten huevos!", a lo que Ávila contestó: "Tengo bastantes".

"¡No tienes nada!", replicó Gutiérrez Mancilla.

Ávila, desencajado, buscaba una puerta para alejarse del priista y reviró acusándolo de ser el enviado de "Alito" Moreno, así como de "porro" y de ser "un hijo de delincuente".