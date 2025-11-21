Primera tormenta invernal provocará lluvias al norte de México
El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la llegada de la primera tormenta invernal con lluvias y nieve en el norte de México.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- La primera tormenta invernal de la temporada 2025–2026 traerá lluvias muy fuertes en Baja California, fuertes en Sonora, y condiciones para caída de nieve o aguanieve en sierras del norte bajacaliforniano y del noroeste sonorense, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En su reporte diario, agregó que el sistema también provocará rachas de viento de hasta 60 km/h y temperaturas mínimas de hasta -10 grados en zonas montañosas de Chihuahua y Durango.
El Servicio reportó que la combinación del frente frío número 16, una circulación ciclónica en altura, una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical dará origen a este fenómeno invernal, que dejará lluvias puntuales muy fuertes en el norte y centro de Baja California y chubascos en Baja California Sur.
El golfo de California y las costas de la península también resentirán vientos sostenidos y oleaje elevado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las bajas temperaturas se extenderán hacia el norte y centro del país. En Chihuahua y Durango se esperan heladas severas, mientras que las zonas altas de Baja California y Sonora podrían registrar valores entre -5 y 0 grados. En estados como Estado de México, Puebla o Tlaxcala el amanecer también será frío, con mínimas que podrían rondar los cero grados.
A estas condiciones se suma la influencia del frente frío número 15 y otros sistemas de baja presión, que ocasionarán lluvias y chubascos en entidades del noreste, golfo y sur del país. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo podrían tener acumulados moderados, además de rachas de viento de hasta 60 km/h en varias regiones.
Las autoridades alertaron que las lluvias más intensas podrían provocar deslaves, crecidas de ríos e inundaciones en zonas bajas, mientras que las ráfagas de viento representan riesgo de caída de árboles y estructuras ligeras. Se pidió a la población extremar precauciones, mantenerse abrigada y seguir los avisos del SMN, Conagua y Protección Civil.
no te pierdas estas noticias
Primera tormenta invernal provocará lluvias al norte de México
El Universal
El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la llegada de la primera tormenta invernal con lluvias y nieve en el norte de México.
Polémica por propuesta de fundir estatuas de Fidel Castro y Che Guevara
El Universal
Alessandra Rojo de la Vega propone crear un monumento fusionando estatuas de Fidel Castro y Che Guevara en honor a Carlos Manzo.
Pensión Bienestar: hoy se realiza un nuevo depósito del sexto pago
El Universal
La letra correspondiente al 21 de noviembre es la "R", con un apoyo bimestral de 6,200 pesos para adultos mayores