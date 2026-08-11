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Prohíben educación militar

Las instituciones actuales deberán ser transformadas: titular de la SEP

Por El Universal

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Prohíben educación militar
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      Ciudad de México.- Tras el feminicidio de Dafne Zapata, de 13 años, en una escuela militarizada en Tamaulipas, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que 25 de 26 escuelas con modalidad militarizada no podrán operar si no son transformadas, además de que una institución ha sido clausurada.

      Afirmó que "no vamos a tener ninguna [militarizada] al inicio del siguiente ciclo escolar".

      En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Delgado Carrillo explicó que "teníamos 26 escuelas militarizadas; hay una que no, que ha sido clausurada por el gobierno de Tamaulipas, pero las demás están en transformación".

      En ese sentido, aseguró que existe un acompañamiento con las autoridades estatales y federales para que logren la transformación, "porque no queremos tampoco dejar sin opciones educativas a los jóvenes".

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      "Detrás de este concepto militar y aparentemente de disciplina, en algunos casos lo que había era abusos, maltratos y violencia.

      "Entonces, ninguna escuela que bajo algún concepto disfrace este tipo de abusos y violencia se va a permitir. Tenemos que proteger a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños", expresó.

      "La educación militar le corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y ésta inicia en media superior para la preparación de quienes van a integrar el Ejército mexicano o la Guardia Nacional", dijo.

      Admitió que, aunque algunas de estas escuelas tienen reconocimiento en comunidades educativas, "tienen que transformarse de conceptos militares a conceptos cívicos y ciudadanos".

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