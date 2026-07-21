Promete David Monreal justicia sin impunidad

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ZACATECAS, Zac..- Tras la masacre de 10 personas, entre empresarios y funcionarios municipales de Fresnillo, el gobernador David Monreal Ávila advirtió que quienes ordenaron "esta barbarie pagarán por estos hechos, habrá justicia y cero impunidad".

"Expresiones de barbarie como la del pasado sábado, lejos de amedrentarnos, nos obligan a redoblar esfuerzos; nos obligan a no bajar la guardia, a no retroceder ni a tener miedo ante los grupos que vulneran la paz y la tranquilidad de las familias zacatecanas", dijo en su conferencia semanal y aseguró que este ataque no frenará la estrategia de seguridad en la entidad.

A pregunta expresa, descartó que estos hechos representen un repunte en la violencia, tampoco lo consideró una disputa, y precisó que la disputa se tiene más acentuada al sur de la entidad.

Por su parte, el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, lanzó un mensaje de confrontación directa contra los responsables del multihomicidio y aseguró que no habrá marcha atrás en la estrategia para capturarlos.

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Calificó a los agresores como "cobardes" por haber asesinado a las víctimas "sin ninguna oportunidad de defenderse" y sostuvo que las corporaciones estatales mantendrán la ofensiva hasta dar con ellos: "Los vamos a encontrar. Aquí los que tenemos el mando no somos cobardes. Yo soy un general del Ejército y jamás voy a dar un paso para atrás, trátese de quien se trate", expresó.

Destacó que el gobierno estatal solicitó el respaldo de la Quinta Región Militar y de la Federación para fortalecer la búsqueda de los responsables y mostró el mapa de la zona centro-norte hasta la zona limítrofe con Durango, donde se implementará el "operativo Rastrillo".

"Si es necesario que nos pasemos a Durango, nos vamos a pasar; a Jalisco, a donde sea. A donde sea vamos a ir, pero tenemos que tener el resultado de esta gente nefasta, cobarde", aseguró.