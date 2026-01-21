Proponen al PT y Verde mantener pluris y más dinero

Ciudad de México.- La noche del lunes, liderazgos de Morena, entre los que estuvieron presentes el coordinador del partido guinda en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, y su homólogo en el Senado, Adán Augusto López, se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para informarle el avance en las negociaciones de la reforma electoral con los partidos aliados del PT y PVEM.

Fuentes de Morena confirmaron que los acuerdos preliminares de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que plantean reducir de 200 a 100 los plurinominales de la Cámara de Diputados; eliminar la totalidad de plurinominales del Senado (32), y reducir hasta 50% el presupuesto de los partidos políticos, ya se modificaron.

La propuesta que se mantiene vigente hasta momento, y que se puso sobre la mesa al PT y PVEM, es que en el Senado se mantengan los 32 plurinominales, mientras que en la Cámara de Diputados también se preserven los 200 plurinominales, pero en su lugar se reducirían de 300 a 200 los diputados de mayoría relativa.

En lo que respecta a la reducción presupuestal, la propuesta que se le informó a la Titular del Ejecutivo es que ya no se disminuya 50% de las prerrogativas a los partidos políticos, sino 25%, y podría reducirse aún más.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambas propuestas se siguen socializando con los aliados, pero el gobierno federal ha pedido a los líderes del PT y del PVEM ser discretos.

Este mismo martes, la dirigente del Partido Verde, Karen Castrejón, así como los líderes de dicha institución política en el Congreso, Carlos Puente y Manuel Velasco, se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para abordar el tema, donde se reiteró que la figura de plurinominales no desaparecerá.

Pese a ello, tras el encuentro privado que se llevó a cabo en las instalaciones de Bucareli en punto de las 11:00 horas y se prolongó hasta las 13:00 horas, la lideresa del partido del tucán recordó que todavía no existe una redacción final. "Fue una buena charla en la que vimos, además, temas legislativos. Uno de los puntos principales de la plática fue el tema de la reforma electoral, pero en la cual ni siquiera hay una redacción, ni tampoco un periodo en el que se pretende enviar, no cuando la quieren tener en vigor. Conoceremos nosotros de primera mano los puntos que tratará", declaró.