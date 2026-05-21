Protesta de agricultores desata caos

Ciudad de México.- Desde las 05:30 horas del miércoles hasta las 14:00 horas quedó cerrada la circulación en el cruce de Paso de la Reforma y Canal del Norte, debido a un bloqueo de agricultores de Tlaxcala.

Lo anterior provocó que cientos de automovilistas rodearan la zona y utilizaran avenida de los Insurgentes, Circuito Interior, Eje 1 Oriente, avenida Circunvalación y Congreso de la Unión.

Para las 11 de la mañana se presentó una riña entre los agricultores y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los manifestantes intentaron bajar de un tráiler uno de los tractores que llevaban para echarlo a andar y continuar su camino.

La intención original de los inconformes era llegar al Ángel de la Independencia, donde se reunirían con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Alianza Nacional de Transportistas y Campesinos (ANTAC), explicó Emilio Taboada, representante del grupo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Comentó que el objetivo de su protesta es defender las necesidades del campo, como los precios justos, la seguridad en carreteras y una mejor regulación de los granos básicos en el T-MEC.

Al grito de "¡justicia, justicia, justicia!", agricultores y transportistas salieron de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde acordaron reunirse con niveles de subsecretarios "para arriba" para que sus demandas sean cumplidas.