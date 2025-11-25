Protesta de campesinos y transportistas se mantiene en cuatro estados

Este martes 25 de noviembre, campesinos y transportistas continúan bloqueando carreteras y autopistas en varios estados del país.

Los inconformes continúan su protesta contra la ley del agua y en apoyo por el campo.

HIDALGO

Manifestantes mantienen bloqueada la autopista Arco Norte en diversos tramos de la vía. En la caseta Tula 1, campesinos colocaron durante la noche carpas para pasar la noche y advirtieron que se mantendrán en el cierre hasta llegar a acuerdos con el gobierno.

Los inconformes se encuentran en el kilómetro 79+800, a la altura de la caseta Tula I, con sentido hacia San Martín Texmelucan. Otro punto afectado es el kilómetro 194+750, en el tramo Calpulalpan–San Martín, en ambos sentidos.

Se informó que la circulación en el tramo Texmelucan–Atlacomulco, se encuentra sin acceso hacia Texmelucan. También se reportó congestionamiento vial en la carretera Joroba–Tula, en la intersección con la carretera México–Querétaro.

En el caso del Arco Norte, los productores exigen precios justos para sus productos y manifiestan su rechazo a la nueva Ley de Aguas Nacionales, que será votada el 15 de diciembre.

El gobierno del estado había hecho un llamado a instalar mesas de trabajo en apoyo al gobierno federal; sin embargo, el gobernador Julio Menchaca informó que ni los productores ni los transportistas se han acercado.

SINALOA

La circulación sobre la carretera México-Nogales, a la altura de la caseta de Cuatro Caminos, en el municipio de Guasave volvió a ser cerrada por los productores del campo que exigen se les fije un precio de siete mil 200 pesos a su próxima cosecha de maíz, por lo que solo permiten el cruce de ambulancias.

En este punto, un pequeño grupo de hombres del campo pasaron la noche y abrieron la circulación para desfogar el alto número de tráiler y autobuses que se habían quedado varados durante el pasado lunes, pero por la mañana de este martes volvieron a bloquear el tránsito vehicular.

Uno de sus acuerdos es que en pequeños lapsos de tiempo van abrir la circulación para desfogar el tránsito que se va quedando atrapado en ambos carriles de la carretera México-Nogales.

Sobre los puntos de la caseta del Pizal, de la misma carretera, en el municipio de Navolato y en la de Costa Rica, en Culiacán, de la Maxipista Culiacán-Mazatlán, los productores aún no determinan si volverán a cerrar el tránsito, pero se mantienen en las inmediaciones.

MICHOACÁN

Así amanece Michoacán, con bloqueos de transportistas y campesinos:

Autopista de Occidente: Bloqueo en la plaza de cobro de Panindícuaro

Autopista de Occidente: Bloqueo en la caseta de Ecuandureo

Autopista de Occidente: Bloqueo en la caseta de Vista Hermosa

Autopista de Occidente: Bloqueo en la caseta de Zinapécuaro

Autopista de Occidente: Bloqueo en la caseta de Ocotlán

Autopista Siglo XXI: Presencia de manifestantes en la caseta de Santa Casilda, pero sin bloqueo

Bloqueo en la carretera Villamar – Jiquilpan, frente al IMSS Villamar

Bloqueo en la carretera federal Sahuayo-La Barca, en el crucero de La Palma

Bloqueo en la carretera Tiripetío-Eréndira, a la altura de Villa Madero.

Bloqueo en la carretera Jacona-Jiquilpan, en el municipio de Chavinda

Bloqueo en la carretera Vista Hermosa-Briseñas, km 46

CHIHUAHUA

Agricultores de Chihuahua continuaron durante la noche del lunes y madrugada de hoy en protesta contra la ley del agua y en apoyo por el campo.

Hasta la mañana de este martes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportaba estos tramos decretados en Chihuahua: Jiménez y Zavalza; la entrada a Ciudad Juárez, a la altura del kilómetro 350.

Además, se señaló como cerrado el kilómetro 175 de la carretera Ascensión-Janos.

La Aduana de Ciudad Juárez sigue cerrada y tomada por los transportistas, además del Puente Internacional Zaragoza - Ysleta en el área de carga, así como en el cruce internacional de Jerónimo - Santa Teresa.

Se prevé que durante la mañana de hoy se den más cierres carreteros en el estado de Chihuahua, para con ello continuar con las protestas a nivel nacional.