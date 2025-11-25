Pide legislador atender demandas de los campesinos

Sobre los bloqueos carreteros que ayer paralizaron diversas rutas carreteras en todo el país, el legislador Luis Emilio Rosas Montiel expresó que, por parte del Congreso del Estado, siempre existirá la disposición para mediar entre autoridades de los tres niveles y los sectores de la sociedad que pueden sentirse afectados por la realidad económica que actualmente se vive en México.

Dijo estar enterado y en seguimiento a los bloqueos carreteros de agricultores que demandan el regreso de subsidios y la no aprobación de leyes que perjudicarían su actividad productiva, entre otras cosas.

Reconoció que San Luis Potosí no es ajeno a la problemática de los bloqueos y que sin duda habrá afectaciones, pero reiteró que el diálogo y la mediación son la mejor alternativa para resolver el conflicto.

De la permanencia de nuestro país en el Tratado México - Estados Unidos - Canadá (T-MEC), Rosas Montiel afirmó que es precisamente a los sectores que no forman parte de este acuerdo comercial tripartita a los que “les ha ido mal”. Recomendó seguir formando parte del Tratado para que los beneficios sigan fluyendo hacia nuestro país.

