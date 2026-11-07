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Protestan personas trans y no binarias

Por El Universal

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Protestan personas trans y no binarias
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      Ciudad de México.- Personas trans y no binarias volvieron a manifestarse la tarde se este viernes en la Secretaría de Gobernación (Segob), donde exigieron la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla.

      Con piedras aventadas al interior de dicha dependencia a cargo de la secretaria Rosa Icela Rodríguez, pintas en el exterior, cristales rotos y motocicletas dañadas que se encontraban en la calle, las personas de la diversidad sexual protestaron por la falta de soluciones a sus demandas en DH, salud, vivienda, entre otros.

      Durante la cual se intentó prender fuego, personal de resguardo usó gas de extintor para repeler a las personas manifestantes, que desde la noche del jueves mantenían un plantón en la avenida Bucareli, localizada en la alcaldía Cuauhtémoc.

      La directora de la colectiva Lleca, Victoria Sámano, exigió a Medina Padilla responsabilizarse de la atención a la población trans y le acusó de ser omiso.

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      "Dos años de mesas de trabajo con Segob y seguimos en lo mismo: no hay política pública, no hay legislación, no hay mecanismos para garantizar los derechos humanos de las personas trans.

      "No se puede ser omiso con quienes viven más violencia y pobreza en el país", comentaron.

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