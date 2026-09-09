Prueba desnuda retroceso educativo

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CIUDAD DE MÉXICO.- México ocupó el lugar 37 de 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en ciencias y comprensión lectora en PISA 2025, informó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Además, siete de cada 10 estudiantes mexicanos no alcanzaron el nivel mínimo en matemáticas y la mitad quedó por debajo de ese umbral en lectura y ciencias.

El instituto reportó que México obtuvo 388 puntos en matemáticas y 408 en comprensión lectora, siete menos en cada materia respecto de 2022. En ciencias alcanzó 414 puntos, cuatro más que en la edición anterior, aunque permaneció por debajo del promedio de la OCDE.

La mayor distancia frente a la organización se registró en matemáticas: los 388 puntos mexicanos contrastaron con los 463 del promedio, una diferencia de 75 puntos. En lectura, México quedó 53 puntos abajo, con 408 frente a 461; en ciencias, la brecha fue de 68 puntos, con 414 frente a 482.

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México acumuló cinco descensos consecutivos en su puntaje de comprensión lectora desde 2009. Ese año obtuvo 425 puntos; en 2012 bajó a 424; en 2015, a 423; en 2018, a 420; en 2022, a 415, y en 2025, a 408. La disminución durante ese periodo fue de 17 puntos.

En matemáticas, el retroceso respecto de 2009 fue de 31 puntos. El país pasó de 419 a 413 en 2012 y a 408 en 2015. Después de un ligero repunte a 409 en 2018, cayó a 395 en 2022 y a 388 en 2025.

Así, los puntajes de matemáticas y lectura de 2025 fueron los más bajos de las seis ediciones incluidas en la gráfica del instituto, que abarca de 2009 a 2025.

En ciencias, la trayectoria fue distinta. México registró 416 puntos en 2009; 415 en 2012; 416 en 2015, y 419 en 2018. En 2022 descendió a 410 y en 2025 subió a 414, cinco puntos por debajo del registro de 2018.

PISA 2025 fue la primera edición realizada desde la implementación de la Nueva Escuela Mexicana. La evaluación examina las habilidades de estudiantes de 15 años en comprensión lectora, matemáticas y ciencias.

Además de los puntajes, el IMCO puso énfasis en la proporción de estudiantes que no alcanza el nivel mínimo: 70% en matemáticas y 50% en cada una de las otras dos materias.