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Pueblo afro trabaja para evitar las inundaciones

Por El Universal

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Pueblo afro trabaja para evitar las inundaciones
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      Pinotepa Nacional, Oax.- Con cooperación y trabajo comunitario, las familias del pueblo afromexicano Collantes, en la Costa de Oaxaca, comenzaron a trabajar en el bordeo del río La Arena, el cual pone en riesgo a unas 5 mil personas de cuatro comunidades durante cada temporada de lluvias.

      "Desde hace dos años se comenta que hay un proyecto para el bordeo de nuestro río en la zona de Collantes, pero a la fecha no hay nada y ya estamos hartos de promesas. Desde la llegada del huracán ´Paulina´ (1997) el río se desborda año con año y los gobiernos sólo vienen a prometernos", manifiestan los pobladores.

      Ante el abandono del gobierno federal, estatal y municipal de Pinotepa Nacional, autoridades y pobladores de Collantes comenzaron- a través de cooperación y trabajo comunitario- el bordeo del río La Arena.

      Las familias afromexicanas denunciaron que no se han recuperado de los daños, y externaron su preocupación ante un nuevo desbordamiento del río.

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      "En este año, no sabemos qué puede pasar y queremos prevenirnos lo más que se pueda porque ni el gobierno municipal, ni el estatal están haciendo su trabajo, y decidimos hacerlo nosotros mismos, aunque insistimos en que ellos son los que deberían de hacerlo", señalaron.

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