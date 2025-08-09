Punto 420 en Paseo de la Reforma: la lluvia, no el reglamento, vacía el espacio cannábico

"¡Banda!, ya van a dar las 8, y como saben ya hay que desalojar el espacio, regresen con cuidado", dice un integrante de la comuna 420, a los consumidores de cannabis reunidos en el Monumento a Simón Bolívar, en Paseo de la Reforma, unos pocos minutos antes de las 8 de la noche.

Apoyado de un megáfono, el activista de la Comuna 420, colectivo de defensores por el uso libre de la marihuana instalados en la Glorieta de Violeta o Monumento a Simón Bolívar, indica que el horario acordado para que los usuarios del espacio cannábico consumieran la yerba, llega a su fin.

Sin embargo, el mensaje no es acatado por los presentes, en su mayoría jóvenes, quienes continúan ocupando el espacio 420, la noche del jueves.

Así, la música que proviene de la bocina de un consumidor de marihuana sigue sonando y el olor a cigarrillo se sigue percibiendo.

Que el aviso pase desapercibido no sorprende a activistas que comienzan a levantar sus cosas mientras usuarios del espacio siguen fumando y conviviendo.

El reglamento establecido en los puntos 420 es que el horario para consumir marihuana es de 8 de la mañana a 8 de la noche.

Pero en el Monumento a Simón Bolívar, minutos antes de que se cumpla el horario establecido en el reglamento, usuarios del espacio cannábico siguen llegando a la Glorieta de Violeta.

Todo lo demás transcurre acorde a las otras reglas: sin violencia, sin consumo de otras sustancias y con un aforo de no más de 100 personas.

Incluso personal del Gobierno de la Ciudad de México está presente todo el tiempo dando indicaciones a los consumidores. Pide a los usuarios de motos y scooters no usar el lugar y fumar lejos del paso peatonal de la glorieta. Todos hacen caso al hombre de chaleco color guinda.

Otra de las reglas que los funcionarios repiten con constancia es la de fumar en cierta área de la Glorieta de Violeta, dejando libre el paso peatonal y la zona del monumento.

El llamado con el megáfono no fue lo que provocó que los asistentes se fueran. Fue la lluvia que cae. Unas 30 personas se van de la Glorieta de Violeta.

Solo así la glorieta que está ubicada frente a instalaciones de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda libre de lonas, música y consumo de marihuana.