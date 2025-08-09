Adidas reparará el daño por plagio

Oaxaca, Oax.- Karen Vianey González Vargas, directora Legal y de Cumplimiento de Adidas de México, aceptó una reunión virtual con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, “para explorar, de la mano de su autoridad, los pasos que permitan avanzar hacia una reparación del daño con la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag”.

Lo anterior, tras el plagio de los huaraches tradicionales de esta comunidad en el modelo de calzado llamado “Oaxaca Slip On” del diseñador Willy Chavarría.

La respuesta de Karen González, en representación de Jorge Dionne, Director General de Adidas México, ocurre luego del escrito dirigido por el mandatario Salomón Jara en el que demanda suspender de manera inmediata la promoción y comercialización del modelo “Oaxaca Slip On”. Además, solicitó a ambos, reconocer públicamente el origen de su diseño, el cual, sin autorización, surge de los huaraches tradicionales de Villa Hidalgo Yalálag.

La comunidad aseguró que la huarachería yayalteca ha sido elaborada desde sus ancestros y ha sido transmitida como parte del conocimiento y saberes indígenas. Recordaron que el huarache tejido se elabora desde hace más de 100 años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con una suela ancha y un trenzado de cuero negro en la parte superior y lateral de las sandalias, este diseño mezcla elementos culturales propios del estado de Oaxaca con la clásica estética de la marca.

El polémico modelo tiene un precio que oscila los 90 y 120 dólares por par, es decir, aproximadamente 2 mil 250 pesos.