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Que Siga la Democracia impugna el fallo de INE

Por El Universal

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Que Siga la Democracia impugna el fallo de INE
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      Ciudad de México.- La agrupación política Que Siga la Democracia presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un oficio de impugnación en contra de la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que le negaron el registro como partido político nacional.

      En su impugnación, la agrupación política defiende que cumplió con los requisitos que pide la ley electoral para conseguir ser un partido político, a pesar de las consideraciones que el Consejo General del INE expuso en su resolución.

      Entre las irregularidades que el INE acreditó a la agrupación y por las que le negó el registro están 92 afiliaciones apócrifas: 77 donde se utilizó Inteligencia Artificial para modificar las fotografías y 15 donde la firma de los afiliados resultó apócrifa o no coincidía con la firma de otros documentos.

      En entrevista con El Universal, René Quiñones, abogado de Que Siga la Democracia, aseguró que esas 92 afiliaciones se le descontaron a la afiliación desde la revisión que hizo el INE en comisiones, y a pesar de descontarlas ellos alcanzaban el número de afiliados requerido en la ley.

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      "Son casos donde sólo seis auxiliares tomaron fotografías y las manipularon con Inteligencia Artificial; los otros 15 casos tienen firmas falsificadas, según el criterio del INE, asunto que determina sin una prueba grafoscópica, sino que en un documento la gente firma con tacha y en otros con su nombre", explicó Quiñones.

      Otra irregularidad argumentada por el INE fueron gastos no reportados que ascienden a 1.4 millones de pesos. 

      De acuerdo con el representante legal de la agrupación Que Siga la Democracia, a ellos no les encontraron ninguna prueba de financiamiento irregular y ese dinero gastado sí está reportado debidamente, por ello la impugnación presentada.

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