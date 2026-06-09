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"Quieren dar la nota de represión"

Por El Universal

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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"Quieren dar la nota de represión"
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      Ciudad de México.- A dos días de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay grupos que buscan provocar al gobierno para que "la nota internacional sea que México reprime a maestros", pero afirmó que su administración no caerá en esas provocaciones ante las manifestaciones de la CNTE.

      "Va a haber buena inauguración y también está garantizado que no habrá represión", dijo.

      Sheinbaum sostuvo que su gobierno garantizará el derecho a la manifestación y el desarrollo de la inauguración del Mundial en un ambiente de tranquilidad.

      Además, el secretario de Educación, Mario Delgado, aseguró que el gobierno federal mantiene abierta la vía del diálogo  con los profesores disidentes y propuso continuar con mesas tripartitas en cada estado, además de incorporar al magisterio en la definición de la reforma que dará paso a la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

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      Delgado Varrillo informó que la propuesta planteada a los docentes contempla mantener espacios de negociación en los estados con la participación de autoridades educativas federales, gobiernos estatales y representantes magisteriales para atender de manera conjunta las demandas del sector.

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