"Rachel" es categoría 3
El huracán amenaza BCS, luego del paso de "Polo"
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Los Cabos.- El huracán Rachel se intensificó a categoría 3 al sur de Baja California Sur y ante el pronóstico de lluvias, sobre todo para la región de Los Cabos, autoridades suspendieron clases y mantienen restricciones a la navegación. De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), "Rachel" se localiza a unos 380 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de 240. Se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 6 kilómetros por hora.
Ante ello, el Consejo Municipal de Protección Civil activó cuatro refugios temporales, en Cabo San Lucas y San José del Cabo, ubicados cerca de zonas consideradas prioritarias para facilitar evacuaciones en caso necesario.
Se informó que el puerto de Cabo San Lucas permanece cerrado a la navegación debido al oleaje que se registra en la zona.
Río Bravo crece
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A raíz de las lluvias registradas en los últimos días y de los escurrimientos de agua proveniente de Nuevo México, Estados Unidos, durante la noche del miércoles y parte del jueves, creció el nivel del río Bravo en esta ciudad fronteriza.
Aunque no se presentaron inundaciones en viviendas ni tampoco afectaciones mayores a los encharcamientos grandes en avenidas principales cercanas al río, autoridades detallaron que el crecimiento del caudal del río no ocurría de esa manera desde hace más de 20 años.
Primer frente frío
El primer frente frío de la temporada 2026-2027 ingresó a México a finales de septiembre de 2026, marcando un cambio térmico progresivo conforme inicia octubre.
Según información de Conagua, los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí presentan lluvias intensas, vientos fuertes y temperaturas cercanas a los 0°C en las zonas serranas.
En las regiones del occidente y del centro del país, las masas de aire asociadas al sistema generan un ambiente fresco en el amanecer y al anochecer.
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