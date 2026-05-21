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Rechaza Leonel Godoy acusaciones

Por El Universal

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Rechaza Leonel Godoy acusaciones

Ciudad de México.- El diputado Leonel Godoy (Morena) anunció que presentará una demanda en contra de la alcaldesa Grecia Quiroz, esposa del fallecido Carlos Manzo, por acusarlo de ser el autor intelectual de su homicidio sin pruebas.

Explicó que dicha contrademanda, ya que la alcaldesa de Uruapan presentó la denuncia el pasado 17 de febrero, en contra de Godoy, Raúl Morón Orozco e Ignacio Campos Equihua, será presentada por el legislador morenista después de la elección concurrente del próximo año.

"(Incluirá) a todos los que me acusaron infundadamente, porque acusar sin pruebas tiene consecuencias jurídicas, no solo civiles, sino también penales, porque acudir ante el Ministerio Público y declarar falsamente está previsto como una declaración falsa ante autoridad responsable competente, como es en este caso el Ministerio Público, y tiene consecuencias jurídicas", expresó.

Desestimó la acusación de la alcaldesa de Uruapan, por su presunta participación en el homicidio de Manzo, y se definió como "víctima de la represión".

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"Evidentemente es miserable acusarnos de ser autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo, a los que tenemos toda la vida en la izquierda, luchando en la izquierda y que hemos sido más bien víctimas de represión, nos pareció eso miserable", dijo.

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