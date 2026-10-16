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Rechaza SCJN revisar el caso de Yarrington

Por El Universal

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Rechaza SCJN revisar el caso de Yarrington
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      Ciudad de México.- Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, preso en el penal del Altiplano, sufrió un revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que rechazó atraer su asunto.

      El expriísta pidió al máximo tribunal del país echar atrás el auto de formal prisión que le fue dictado en el proceso penal que enfrenta por delincuencia organizada y "lavado" de dinero.

      Para ello, mediante sus abogados, promovió un incidente de revisión en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, pero buscaba que se turnara a la Suprema Corte de Justicia para su revisión y análisis. No obstante, el pleno de ministros rechazó atraer el caso en sesión pública realizada este jueves. 

      De esta manera, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito deberá continuar con el análisis del incidente de revisión para su resolución.

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      En abril, un juez federal otorgó un amparo a Tomás Yarrington Ruvalcaba, para efecto de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongelara sus cuentas bancarias, porque la decisión de la oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no se apegó a lineamientos internacionales.

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