"Recibimos una Corte muy lenta"
El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, rindió informe por primer año de gestión
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Ciudad de México.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, dijo que recibieron una Corte muy lenta, anquilosada, ensimismada y fuera de la mirada del pueblo, lejos de la fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia.
En presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y de los presidentes del Senado, Higinio Muñoz, y de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cué, el togado aseveró que el Poder Judicial no atiende encargos, no sigue el pulso de las coyunturas y que ninguna agenda ajena al texto constitucional encuentra cabida en él.
"También reconocemos con responsabilidad y sentido autocrítico que la transformación del Poder Judicial no ocurre de un día para otro ni se agota con la aprobación de nuevas reglas o con la renovación de sus integrantes. Persisten resistencias, actitudes, entendimientos y formas de hacer justicia con reminiscencias del pasado. Por ello convoco a todas las personas juzgadoras y al personal del Poder Judicial a sumarse a la nueva forma de entender y hacer justicia", dijo el ministro presidente.
"Debemos obediencia a la Constitución y nuestro compromiso es con el pueblo de México. Por eso, queremos decirlo con claridad: los sectores políticos, económicos y sociales de México pueden contar con este nuevo Poder Judicial", dijo.
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En la ceremonia Un Año de Justicia Real y Verdadera, celebrada en la sede de la Suprema Corte, el ministro presidente, quien fue el único orador, expresó: "También reconocemos con responsabilidad y sentido autocrítico que la transformación del Poder Judicial no ocurre de un día para otro ni se agota con la aprobación de nuevas reglas o con la renovación de sus integrantes".
Ante ministros, magistrados, titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina; senadores y diputados, Aguilar Ortiz agregó que pueden coincidir que un tribunal debe tener información que le permita responder en cualquier momento las interrogantes básicas de cuántos asuntos tiene, cuánto tarda en resolverlos y qué hace con sus asuntos.
Aseguró que este año de trabajo ha servido para despejar dudas: el Poder Judicial de la Federación es autónomo, funciona y trabaja para dar los resultados que el pueblo demanda.
"Un poder que resuelve con rigor y ofrece certidumbre, justo cuando el país se transforma. Certidumbre porque el desarrollo nacional necesita confianza, confianza para invertir, para innovar y para consolidar un Estado de derecho a la altura de esta época", enfatizó Aguilar Ortiz.
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