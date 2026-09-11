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Iztapalapa recuerda a víctimas de explosión de pipa

Se cumplió un año de la fatal explosión de una pipa de gas

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Iztapalapa recuerda a víctimas de explosión de pipa
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      Ciudad de México.- Han pasado 365 días y aún duele, pero el recuerdo de ellos está más vivo que nunca. Este jueves, bajo el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, se ofició una misa en memoria de las 32 personas que perdieron la vida y de las decenas de heridos por la explosión de una pipa de gas LP el 10 de septiembre de 2025.

      Familiares, amigos y vecinos de las víctimas y de los sobrevivientes llegaron al sitio del siniestro.

      Ahí estuvieron los seres queridos de Misael Cano, Tiffany, Irving Uriel y de Laura Lorena, entre otros de los que perdieron la vida, pero también se presentaron familiares de los que sobrevivientes, que aún luchan por continuar con su vida.

      "Estamos aquí, en pie de lucha, porque esto no se olvida, es un movimiento que afectó a personas de diferentes estratos sociales, pero creo que la unión hizo la fuerza", dijo Bryan Cano, quien perdió a su hermano Misael y a su sobrina Tiffany, pero ella protegió a su hijo Santiago, de ahora dos años, que resultó con quemaduras en 50% de su cuerpo.

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      El sacerdote dirigió a los presentes palabras de consuelo. Los deudos escucharon en silencio.

      Al final de la misa se escucharon aplausos. Elementos de los servicios de emergencia tomaron la palabra y pronunciaron, uno por uno, los nombres de quienes perdieron la vida en el accidente de hace un año.

      Antes, familiares y amigos de Alicia Matías, la mujer que salvó a su nieta Jazlyn de la explosión, realizaron una misa en su memoria. La ceremonia se llevó a cabo bajo el árbol donde Alicia trabajaba como checadora del paradero de Los Reyes La Paz.

      "A mi mamá la amo, la adoro, la extraño todos los días. Hay una habitación vacía al lado de la mía y duele mucho todavía", expresó Cynthia Yasmine Carrillo, madre de Jazlyn.

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