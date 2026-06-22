Reportan nuevas fugas en Salina Cruz, Oaxaca
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Juchitán, Oax.- Familias que viven en las colonias Aviación y Monte Albán, de la ciudad de Salina Cruz, reportaron dos fugas de combustóleo procedentes de un ducto de Petróleos Mexicanos, que contaminaron calles y patios de los colonos.
La directora de Ecología del gobierno municipal de Salina Cruz, Diana González, lamentó que en ninguno los dos derrames, uno ocurrió la noche del sábado y otro en la mañana de este domingo, se hubiese presentado personal de Pemex.
Desde el sábado 20 de junio, personal de Protección Civil y policías municipales de Salina Cruz, con el acompañamiento permanente de la dirección de Ecología, procedieron a contener el combustóleo que cubrió una superficie de 300 metros cuadrados en la Aviación.
Los vecinos de la colonia Aviación, expresaron sus temores por el fuerte olor del combustóleo derramado cerca de sus viviendas. "Apenas el domingo pasado hubo una fuga en la colonia Bugambilias, cerca de aquí", comentó el colono Rafael.
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Según la directora de Ecología, Diana González, las dos fugas se contabilizan como los eventos contaminantes cuarto y quinto de este mes de junio y el 60 y 61 desde el 2022 a la fecha, donde Pemex muestra desdén.
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