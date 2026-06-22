Reportan pocas ventas por el Día del Padre

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Trabajadores de restaurantes en el Centro Histórico señalaron que las ventas durante este Día del Padre permanecieron por debajo de lo esperado a pesar del retiro del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la zona.

Durante un recorrido realizado por El Universal, se observó que diversos establecimientos en la zona lucían con poca afluencia de comensales, aunque comerciantes esperaban una recuperación tras el levantamiento del campamento que permaneció durante 20 días en calles del primer cuadro.

Jessie, mesera de un restaurante 5 de Mayo, comentó que esperaban una jornada con una mayor cantidad de clientes, pero las ventas no alcanzaron ni la mitad de lo proyectado. "Es un día fuerte porque las familias salen y conviven, desayunan o comen aquí, pero ahora nada, está casi vacío", señaló.

Tras indicar que espera que después del retiro del plantón suban las ventas, consideró que muchas personas aún desconocen que la zona ya fue liberada o prefieren evitar visitarla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Familias acudieron este domingo al Zócalo capitalino para celebrar el Día del Padre, y disfrutar del Fan Fest o recorrer el Centro Histórico.