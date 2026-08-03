Repuntan aeropuertos regionales del país

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CIUDAD DE MÉXICO.- Debido al poco margen de crecimiento que tienen las aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ante la limitación de operaciones, están abriendo nuevas rutas en terminales regionales con el objetivo de incrementar el tráfico de pasajeros.

Durante junio, mientras el AICM registró una disminución de 2.1% en el flujo de usuarios, con todo y la celebración del Mundial de Futbol, los aeropuertos de Durango y San Luis Potosí incrementaron 27% su tráfico.

Acapulco y Tampico lo elevaron 20%; Tepic, 18%; Querétaro, 16%; Puerto Escondido, 15%, y Zacatecas, 13.5%, de acuerdo con la información disponible en la Agencia Federal de Aviación Civil.

El Aeropuerto de Durango está incrementando su número de vuelos hacia la Ciudad de México, en donde Aeroméxico ofrece tres al día, así como uno diario al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

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Volaris también está incrementando operaciones desde Durango hacia Guadalajara; mientras que Viva está sumando más vuelos a Monterrey.

En junio, tanto el aeropuerto de Durango como el de San Luis Potosí fueron los de mayor crecimiento en volumen de pasajeros transportados para Grupo Aeroportuario Centro Norte.

Fabricio Cojuc, analista independiente del sector aéreo, dijo que los aeropuertos regionales son un área de oportunidad para desarrollar nuevas rutas y particularmente Volaris es la que está apostando por la interconexión entre ciudades medias en lugar de crecer desde la Ciudad de México.