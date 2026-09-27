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Simpatizantes reconocen combate a corrupción en informe de Sheinbaum

Más de 200 mil personas asistieron al cierre de gira de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de CDMX.

Por El Universal

Septiembre 27, 2026 06:53 p.m.
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Simpatizantes reconocen combate a corrupción en informe de Sheinbaum
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Miles de mexicanos respaldaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el cierre de su gira de rendición de cuentas en el Zócalo de la Ciudad de México, quienes destacaron el combate al crimen organizado y la corrupción en su gobierno y su defensa por la soberanía nacional ante los embates estadounidenses.

      Respaldo popular en cierre de gira de Claudia Sheinbaum

      Desde muy temprano, los contingentes se dieron cita en el primer cuadro de la Ciudad del Centro Histórico para avanzar hacia la Plaza de la Constitución, que lució abarrotada de simpatizantes con banderas y pancartas alusivas a la Presidenta.

      Entre consignas como "¡No estás sola!", "¡Claudia, entiende, la patria se defiende!" y "¡Presidenta, Presidenta!", los asistentes reconocieron que durante esta administración se ha intensificado el combate al crimen organizado y la corrupción, así como aplaudieron la férrea defensa a la soberanía nacional ante los embates desde Estados Unidos.

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      Testimonios de apoyo a Claudia Sheinbaum

      En entrevista con EL UNIVERSAL, Antonio relató que llegó desde la alcaldía Álvaro Obregón para presenciar el informe, quien afirmó que respalda el trabajo de la Presidenta, "porque hoy más que nunca necesita el apoyo del pueblo".

      Mariana contó que asistió proveniente desde la alcaldía Iztacalco como una manera de reconocer el trabajo realizado por la Presidenta durante sus primeros dos años de gobierno.

      "Creo en el proyecto de la Presidenta y de la Cuarta Transformación. Está trabajando muy bien y está combatiendo a la delincuencia y la corrupción, ha hecho muy bien su trabajo y como mexicanos debemos de reconocérselo", dijo.

      Guadalupe viajó desde la alcaldía Tlalpan para escuchar el informe de la Mandataria y aplaudió su defensa de la soberanía nacional ante Estados Unidos, "porque la patria es primero y debe defenderse. La Presidenta nos está defendiendo y como su pueblo debemos apoyarla".

      De acuerdo con cifras oficiales, acudieron más de 200 mil personas al acto en la plancha del Zócalo, el cual transcurrió sin mayores incidentes.

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