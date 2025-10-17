Restablece CFE al 95.4% servicio eléctrico en estados afectados

Emilia Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reportó que se restableció en 95.4% el servicio eléctrico en Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, afectados por las lluvias e inundaciones.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 17 de octubre en Palacio Nacional, Calleja indicó que en las últimas 24 horas "restablecimos 7 mil 330 usuarios" en Veracruz, Hidalgo y Querétaro, con el 100% del suministro eléctrico que se tenía reportado con interrupciones.

"Tenemos 12 mil 370 usuarios en proceso de restablecimiento", indicó al destacar la estrategia y el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Indicó que se han realizado sobrevuelos en helicóptero en Hidalgo para inspeccionar; sin embargo, la neblina y la falta de visibilidad no permitió continuar con esta maniobra: "Desgraciadamente se nos continúan presentando deslaves en caminos y estamos tratando de acceder a pie".

Reconoció la directora de CFE la ayuda de los pobladores en las maniobras para restablecer la infraestructura dañada, como en Puebla: "Tenemos la ayuda de los mismos pobladores de los lugares ahí cercanos, donde nos ayudan a tensar cable, armar los postes, a poder aplanar caminos.

"Están ahí muy atentos a cualquier cosa que puedan ellos apoyarnos para tener el restablecimiento pronto en conjunto con el personal de CFE", dijo.

Agregó también que se trabaja en el restablecimiento de la telefonía e internet, además que se entregan chips gratuitos a las personas damnificadas.