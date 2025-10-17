logo pulso
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Se aplaza nuevamente audiencia por el caso Axe Ceremonia

La defensa de las tres empresas imputadas pidió más tiempo para revisar la carpeta de investigación

Por El Universal

Octubre 17, 2025 07:39 a.m.
Se aplaza nuevamente audiencia por el caso Axe Ceremonia

La continuación de la audiencia inicial por el caso Axe Ceremonia, donde murieron dos fotógrafos al caerles una grúa, programada para este jueves fue diferida. Esta es la segunda ocasión que la audiencia inicial por la muerte de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles es diferida.

Edwin Alan Piñón González, abogado de la familia de Miguel Ángel, informó que la audiencia se difirió para el 28 de octubre, a petición de la defensa de las tres empresas imputadas, con el fin de conocer bien la carpeta de investigación.

