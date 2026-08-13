Revivirán proceso de juicio político vs "Alito"
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores y diputados federales de Morena anunciaron que revivirán el proceso de juicio político contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quien acusaron de traición a la patria por denuncias ante la justicia estadounidense por la prohibición que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) de referirse como "narcopartido" a Morena.
En el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el senador por Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara criticó que "Alito" solicite a una autoridad extranjera que intervenga en nuestro territorio.
En tanto, el senador Óscar Cantón Zetina criticó que "Alito" Moreno haya acudido al extranjero para tratar de solucionar problemas nacionales, lo cual, dijo, todo mundo lo entiende como una traición a la patria.
"Si eso tiene que llevar a que él pierda el fuero constitucional, hay que continuarlo", apuntó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Subrayó en que la aplicación de la ley debe efectuarse sin importar el partido político al que pertenezca una persona, pero con el pleno respeto al debido proceso.
También consideró que acudir al extranjero para intentar resolver problemas de carácter nacional constituye una conducta cuestionable.
no te pierdas estas noticias
UNAM concluye primera jornada de examen de control en León
El Universal
La evaluación presencial en León contó con supervisión permanente y convocó aspirantes de diez estados del país.
Eclipse solar capta la atención internacional a través de redes
El Universal
La NASA y la UNAM proyectan futuros eclipses solares totales en España (2027) y México (2052), marcando eventos astronómicos relevantes.
Taibo II niega homofobia en Fondo de Cultura Económica
El Universal
Víctor Santana anunció que solicitará derecho de réplica en canales públicos tras comentarios de Taibo II.