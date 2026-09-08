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Riña deja 14 heridos en la cárcel de Jojutla

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Riña deja 14 heridos en la cárcel de Jojutla
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      Jojutla, Mor.- Una disputa por el control de la cárcel distrital de Jojutla, dejó 14 lesionados por golpes contusos, heridas abiertas en la cabeza y algunos con heridas por arma blanca. El coordinador del sistema penitenciario en Morelos, Josué Israel Molina Díaz, identificó a dos líderes de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que pretenden el autogobierno.

      Esos grupos, declaró Molina Díaz, azuzaron a sus seguidores para protagonizar el enfrentamiento, aunque el resto de la población se mantuvo tranquilo para no afectar su situación penitenciaria.

      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), José Luis Bucio Quiroz, precisó que la riña comenzó a las 10:25 horas y concluyó hacia las 10:40 horas, luego de arrojarse sillas e intercambiar golpes. Dijo que de los 14 lesionados, la seis personas fueron llevadas a hospitales por lo delicado de sus heridas, y el resto recibieron atención en el penal.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el incidente fue controlado oportunamente por el personal penitenciario, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

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