Roberto Velasco expone beneficios México y la Unión Europea

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- De cara a la

la siguiente semana en la Ciudad de México, el canciller

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celebró la próxima firma delentre la presidentay la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.En lade la presidentade este martes 12 de mayo en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó también la presencia del presidente del Consejo Europeo,El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores mencionó que el Acuerdo es muy importante porque establece la desgravación de nuevos productos, daal nuevo mercado europeo a productos agroalimentarios mexicanos, reconoce varias denominaciones de origen de México e incorpora nuevas disciplinas como ely Pymes.Mencionó que también se firma unporque el Global Modernizado tendrá que pasar por un proceso deen todos los países de la"y eso naturalmente va a llevar tiempo".un proceso muy importante que abre", dijo.