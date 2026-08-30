Prevén lluvias y fuertes rachas de viento en la Zona Centro de SLP

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) pronosticó lluvias y tormentas puntuales durante la tarde de este domingo en las cuatro regiones de San Luis Potosí, mientras continuarán las temperaturas calurosas a muy calurosas.

La Huasteca registrará las condiciones más intensas de calor, con una temperatura máxima de 39 grados y mínima de 23. También se esperan lluvias vespertinas y viento del sureste.

Para la Zona Media se prevé una máxima de 32 grados y mínima de 21, además de tormentas puntuales y viento del este con rachas superiores a 30 kilómetros por hora.

En el Altiplano, el termómetro alcanzará los 31 grados, con una mínima de 15. El viento será del sureste y podría presentar rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

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La Zona Centro tendrá una máxima de 29 grados y mínima de 15, con probabilidad de lluvia a partir de la tarde y viento del noreste con rachas superiores a 40 kilómetros por hora.

Protección Civil pidió a la población tomar precauciones ante las tormentas y los vientos previstos para la tarde y noche. Los reportes de emergencia pueden realizarse al 911 o mediante WhatsApp al 444 213 2858.