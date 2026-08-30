SSPC y empresas revisan seguridad en la Zona Industrial

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) y representantes del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) sostuvieron una reunión para revisar las condiciones de seguridad en la Zona Industrial de San Luis Potosí.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, señaló que el intercambio de información con las empresas permite detectar puntos que requieren mayor vigilancia y situaciones que podrían afectar el traslado de mercancías y personal.

Indicó que en las principales vías utilizadas por trabajadores, transportistas y compañías participan la Guardia Civil Estatal, la División Caminos, la Guardia Nacional, el C5i2 y autoridades municipales.

De acuerdo con el funcionario, la coordinación busca mejorar los mecanismos de respuesta y las acciones preventivas en las rutas de acceso y salida de la zona fabril.

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La SSPC no precisó cuáles fueron los puntos señalados por los representantes empresariales, los incidentes reportados ni los acuerdos concretos derivados de la reunión. Tampoco informó si se desplegarán más elementos o nuevos operativos.