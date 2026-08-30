GCE reporta 255 detenciones en una semana

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La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 255 personas por su probable participación en distintos delitos entre el 22 y el 28 de agosto, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).

Según el balance semanal de la dependencia, durante los operativos fueron asegurados cuatro kilos con 49 gramos de marihuana, 942 dosis de "cristal", siete dosis de cocaína y ocho de crack.

La corporación también reportó el decomiso de seis armas prohibidas y 61 artefactos conocidos como "ponchallantas", además de la recuperación de cinco vehículos con reporte de robo.

La SSPC no precisó cuántas de las detenciones estuvieron relacionadas con cada uno de los aseguramientos ni la situación jurídica de las personas puestas a disposición de las autoridades.

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Por otra parte, la dependencia informó que 2 mil 32 personas participaron en actividades de prevención y proximidad social realizadas en espacios públicos, campamentos de verano, centros de rehabilitación, empresas y la Feria Nacional Potosina.

En estas acciones intervinieron las áreas de Prevención del Delito, Unidad de Género, Gabinete Médico, Psicología y Deportes, así como el Agrupamiento K9.