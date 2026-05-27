Sale CNTE de Segob sin llegar a acuerdos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Yenny López, aseguró que la mesa de diálogo sostenida en la Secretaría de Gobernación (Segob) terminó sin acuerdos concretos, con respuestas "poco favorables" y sin compromisos escritos por parte de los gobiernos federal y estatal, por lo que advirtió que el movimiento magisterial mantendrá y podría endurecer sus movilizaciones.

Al término de la reunión, la dirigente oaxaqueña afirmó que el magisterio llevó a la mesa un pliego de 79 demandas entregado desde el pasado 1 de mayo al gobierno estatal y que, a estas alturas, ya debería tener respuestas claras por parte de las autoridades.

"Esperábamos más voluntad por parte del gobierno federal", expresó López, quien sostuvo que los funcionarios repitieron explicaciones y justificaciones sin resolver temas pendientes relacionados con pagos atrasados, uniformes escolares, contrataciones y procesos administrativos.

La dirigente señaló que la CNTE decidió no firmar ninguna minuta debido a que no existieron respuestas puntuales ni fechas concretas para cumplir las exigencias del movimiento.

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"Hoy no quisimos firmar la minuta precisamente porque todavía está en responsabilidad de ellos dar una respuesta textual por escrito", sostuvo.

Yenny López afirmó que el magisterio emplazó a los gobiernos estatal y federal a entregar este miércoles una respuesta formal y detallada antes de la Asamblea Estatal de la Sección 22, programada para la noche en Oaxaca, donde se definirá la nueva ruta de movilizaciones.

"Las acciones contundentes van a depender de las respuestas que nos den", advirtió.

Durante una improvisada conferencia de prensa, la lideresa magisterial también condenó el operativo policiaco registrado un día antes en las inmediaciones del Zócalo capitalino y acusó al gobierno federal de sostener un discurso contradictorio sobre el respeto a la protesta social.

"Queda exhibido el discurso que han mencionado desde Palacio Nacional de que no hay agresión, cuando sí la hay", declaró.

La secretaria general confirmó que el plantón de la CNTE permanecerá instalado sobre la calle 5 de Mayo y adelantó que podría extenderse para dar cabida a más contingentes magisteriales que arribarán a la Ciudad de México rumbo a la jornada nacional de protesta prevista para el 1 de junio.