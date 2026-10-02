Se acentúa uso de drones en Sinaloa
Guerra de Chapitos y Mayos desborda uso de los artefactos
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Ciudad de México.- Estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan a Sinaloa como el estado donde más drones han inhabilitado y asegurado en los últimos dos años.
La entidad del norte rompió récord de decomisos con 66 en todo 2025 y hasta septiembre pasado. Le siguen Tamaulipas, con 34, y Michoacán, con 28.
En los últimos dos años a nivel nacional se han registrado incautaciones históricas de artefactos aéreos, con 139 en 2025 y 69 hasta septiembre pasado, de acuerdo con información proporcionada por la Sedena a El Universal vía transparencia.
Consultores en seguridad nacional y especialistas en el Sistema de Aeronave No Tripulado (UAV siglas en inglés) consideran que las incautaciones demuestran la capacidad de fuego e innovación del crimen organizado para sus actividades ilícitas.
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Daniel C. Santander, consultor en seguridad nacional, estrategia y Fuerzas Armadas, refiere que Los Mayos y Los Chapitos en Sinaloa emplean drones para carga de explosivos y vigilancia.
"Tenemos una normalización de su uso y expansión; antes había halcones, ahora es una especialidad de droneros dentro de las filas del crimen organizado y forman parte del arsenal.
Refiere que las Fuerzas Armadas se enfrentan y sufren cada vez más bajas por culpa de estos equipos y no cuentan con el apoyo regulatorio del gobierno.
Pobladores de Tierra Caliente en Michoacán, que pidieron el anonimato, dicen que los criminales usan drones para atacarse entre ellos.
"Hace unos días una persona perdió la vida y dos resultaron heridos por la explosión del artefacto no tripulado. Además de tener campos minados, atacan con drones. Las autoridades realizan decomisos y encuentran drones, armas, municiones, chalecos tácticos y cascos", dicen los trabajadores.
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