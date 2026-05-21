Sé consecuente y ejerce la libertad de expresión: CSP
La presidenta arremetió contra la gobernadora chihuahuense
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a criticar la actuación de la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por presuntamente bloquear la manifestación que organizó Morena en su contra el pasado 16 de mayo.
En su conferencia mañanera de este miércoles 20 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reaccionó a la declaración de Campos Galván, quien negó este miércoles que su gobierno haya utilizado recursos públicos para impedir la marcha de Morena.
Indicó que "le tocaría a las instancias respectivas ver si hubo uso de recursos públicos", pero pidió a la gobernadora ser consecuente con su discurso de libertad.
"Si vas a hablar de libertad de expresión, sé consecuente y ejerce la libertad de expresión. No puede ser que quien habla de libertad como parte de su consigna política, de la libertad de manifestación; o sea, lo que habla, pues es de mucha inconsistencia por decir lo menos", recalcó.
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Afirmó que se realizaron acciones para impedir la marcha de Morena, para protestar por la intervención de agentes de la CIA.
En el marco del caso de Rubén Rocha Moya, la Mandataria aseguró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador rompió el "pacto criminal" en 2018.
"Nosotros rompimos el pacto criminal en 2018, porque el pacto criminal se hizo en la época de [el expresidente Felipe] Calderón y a nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos ni por debajo de la mesa ni por encima de la mesa con ningún criminal, de cuello blanco o de la delincuencia organizada", añadió.
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