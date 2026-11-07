logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Se han incautado 678 toneladas de cigarrillos

Por EFE

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
A
Se han incautado 678 toneladas de cigarrillos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Entre 2024 y 2026, México ha asegurado 678 toneladas de cigarrillos, equivalente a 481 millones de unidades, con una afectación económica estimada de 2,375 millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada, principalmente del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó este viernes la Secretaría de Marina (Semar).

      Las cifras, añadió, reflejan un "incremento significativo" en el decomiso de cigarrillos de procedencia ilícita, al pasar de 15 millones de unidades en 2024 a 215 millones en 2025, alcanzando 251 millones durante 2026, con corte al periodo reportado.

      En un comunicado emitido este viernes, la Secretaría de Marina (Semar) explicó que en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo Aeroportuario Marina, "identificó rutas internacionales utilizadas para el contrabando de cigarrillos".

      Esto, mediante el intercambio de información comercial, financiera, portuaria y aeroportuaria lo que permitió "detectar movimientos irregulares y posibles redes de intermediación".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se apuntó que del volumen total de cigarrillos asegurados, el 69,3 %, corresponde a cargamentos transportados por vía marítima (470 toneladas), seguido de la vía aérea (198 toneladas) y terrestre (10 toneladas).

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Rogelio Naranjo a 10 años de su muerte
        Rogelio Naranjo a 10 años de su muerte

        Rogelio Naranjo a 10 años de su muerte

        SLP

        El Universal

        Amigos y colegas destacan legado político y cultural de Rogelio Naranjo en caricatura.

        Mujer trans se arroja de un puente en Veracruz
        Mujer trans se arroja de un puente en Veracruz

        Mujer trans se arroja de un puente en Veracruz

        SLP

        El Universal

        El Ayuntamiento de Veracruz lamentó el hecho y ofrece apoyo institucional a la familia.

        Ley Trasciende. Iniciativa que busca despenalizar eutanasia en CDMX
        Ley Trasciende. Iniciativa que busca despenalizar eutanasia en CDMX

        Ley Trasciende. Iniciativa que busca despenalizar eutanasia en CDMX

        SLP

        El Universal

        La Suprema Corte estudia un amparo que cuestiona la prohibición de la eutanasia en México.

        Becas desplazan servicios educativos y capacitación docente
        Becas desplazan servicios educativos y capacitación docente

        Becas desplazan servicios educativos y capacitación docente

        SLP

        El Universal

        Capacitación docente sufre reducción real del 70.8% desde 2014, advierte análisis de México Evalúa.