Se han incautado 678 toneladas de cigarrillos
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Ciudad de México.- Entre 2024 y 2026, México ha asegurado 678 toneladas de cigarrillos, equivalente a 481 millones de unidades, con una afectación económica estimada de 2,375 millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada, principalmente del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó este viernes la Secretaría de Marina (Semar).
Las cifras, añadió, reflejan un "incremento significativo" en el decomiso de cigarrillos de procedencia ilícita, al pasar de 15 millones de unidades en 2024 a 215 millones en 2025, alcanzando 251 millones durante 2026, con corte al periodo reportado.
En un comunicado emitido este viernes, la Secretaría de Marina (Semar) explicó que en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo Aeroportuario Marina, "identificó rutas internacionales utilizadas para el contrabando de cigarrillos".
Esto, mediante el intercambio de información comercial, financiera, portuaria y aeroportuaria lo que permitió "detectar movimientos irregulares y posibles redes de intermediación".
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Se apuntó que del volumen total de cigarrillos asegurados, el 69,3 %, corresponde a cargamentos transportados por vía marítima (470 toneladas), seguido de la vía aérea (198 toneladas) y terrestre (10 toneladas).
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