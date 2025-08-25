logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Se incendia centro de rehabilitación en NL

Por El Universal

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
Se incendia centro de rehabilitación en NL

Monterrey, NL.- Un incendio en un centro de rehabilitación femenil dejó el saldo de tres mujeres sin vida y cinco lesionadas, al poniente de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León.

El siniestro fue reportado en el anexo Comunidad Terapéutica Alondra, ubicado sobre la calle José María Mier, en su cruce con Adolfo López Mateos y Revolución, en la Colonia Burócratas del Estado.

Se informó que, de las tres fallecidas, dos eran menores de edad de aproximadamente 14 años, mientras que otra rondaba los 36 años.

En los hechos también se reportó a una mujer desaparecida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mediante una ficha informativa, Protección Civil del Estado identificó a las lesionadas como Jocelyn de 18 años, Ariana de 34, Daniela Nicole de 13, Sara de 15 y Dayana Yaretzi, de 13.

Se especificó que unos jóvenes residentes de un centro de rehabilitación varonil ubicado en frente del inmueble donde se registró el incendio se percataron del siniestro y acudieron a ayudar a las mujeres a salir de la casa.

Al sitio acudió el cuerpo Bomberos de Nuevo León, Protección de Civil de Nuevo León y Monterrey, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes intentaron reanimar a las tres mujeres.

Dos de ellas quedaron en la banqueta del anexo, mientras que otra fue trasladada a un hospital donde minutos después se reportó su muerte.

Trascendió que el incendio pudo ser ocasionado por un corto circuito, sin embargo, peritos de la Fiscalía General de Justicia acudieron al lugar para la investigación correspondiente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vuelve al pueblo que teje magia
Vuelve al pueblo que teje magia

Vuelve al pueblo que teje magia

SLP

El Universal

Sheinbaum regresa 55 años después a Xochistlahuaca

“Mayo” Zambada sellará su destino
“Mayo” Zambada sellará su destino

“Mayo” Zambada sellará su destino

SLP

EFE

Sentenciados, 940 por “huachicoleo”
Sentenciados, 940 por “huachicoleo”

Sentenciados, 940 por “huachicoleo”

SLP

El Universal

Pese a afirmaciones, el delito ha ido en aumento

Piden inclusión en reforma electoral
Piden inclusión en reforma electoral

Piden inclusión en reforma electoral

SLP

El Universal