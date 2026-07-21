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Se revisará al Poder Judicial...del pasado

Por El Universal

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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Se revisará al Poder Judicial...del pasado
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal revisará la actuación del antiguo Poder Judicial en casos relacionados con el presunto huachicol fiscal, al recordar que la empresa Ingemar, S.A. de C.V., señalada por un presunto esquema de contrabando de combustibles relacionado con el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, recuperó su permiso de importación mediante un amparo.

      Al preguntarle sobre si el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras dependencias analizarán el papel que desempeñó el anterior Poder Judicial al conceder resoluciones que favorecieron a empresas investigadas por este delito, la Mandataria respondió que sí.

      "Sí, por supuesto, qué bueno que lo recuerdas. En efecto, se le quitó el permiso y fue un amparo el mecanismo a través del cual se lo regresaron", declaró.

      Sheinbaum Pardo recordó que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se retiró el permiso de importación a Ingemar; sin embargo, una resolución judicial obligó a restituirlo, lo que permitió que la empresa continuara operando.

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      La Presidenta explicó que la investigación de la Fiscalía General de la República, que lleva alrededor de un año, documenta un esquema de importación ilegal de combustibles mediante la subdeclaración de volúmenes o el reporte de mercancías distintas al combustible para evadir el pago de impuestos.

      Dijo que hay "muchísimas pruebas" contra el grupo investigado y señaló que, según estimaciones de la Fiscalía General de la República, el presunto fraude causó un daño superior a 4 mil 500 millones de pesos a la Hacienda pública.

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