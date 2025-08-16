“En reforma electoral no habrá cheque en blanco”

Ciudad de México.- La presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón, aseguró que el partido y sus bancadas en el Congreso de la Unión no otorgarán un “cheque en blanco” al gobierno federal, pese a ser aliado de Morena en la discusión y votación de la reforma electoral.

A pregunta expresa si el PVEM va a dar un “cheque en blanco” al gobierno federal en la reforma electoral, apuntó: “Bueno, es que el Partido Verde no lo ha hecho de esa manera. Tanto pasó lo mismo, si ustedes recordarán, cuando fue la reforma judicial.

“El Partido Verde es un aliado, por supuesto, de Morena. Pero es un aliado que también analiza, que revisa, y que lo haremos igual con el tema electoral cuando llegue a nuestras manos”, aseguró.

Comentó que el PVEM esperará a contar con la iniciativa oficial para analizarla y emitir su postura. “Primero tendremos que esperar los tiempos y la iniciativa de la cual hoy se ha hablado mucho (…) El día de hoy no contamos con la iniciativa en nuestras manos”,.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Argumentó que el Partido Verde buscará garantizar un piso parejo para todos los participantes en los procesos electorales y que las decisiones se tomarán de manera coordinada por los legisladores del partido y su Consejo Político Nacional.

Respecto al financiamiento de los partidos y a la posible reducción de diputados y senadores plurinominales, Castrejón explicó que su posición dependerá de los detalles de la propuesta.