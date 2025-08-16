AICM atraviesa su verano más negro en cuatro años

Ciudad de México.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) enfrenta la temporada de verano más floja de los últimos cuatro años, debido al menor crecimiento económico y porque está perdiendo conexiones, opinaron analistas.

El aeropuerto Benito Juárez atendió a 4 millones de pasajeros durante julio, 2.4% o 99 mil viajeros menos que en el mismo mes del año pasado y además se trata del menor tráfico desde 2021, de acuerdo con los registros del propio aeropuerto.

La pérdida tiene que ver con los vuelos al interior del país, cuyo tráfico se redujo 5.5%, mientras que el flujo internacional aumentó 2.5%.

El AICM es el único de los principales aeropuertos que no ha logrado recuperar el volumen de usuarios que tenía antes de la pandemia de Covid-19, dado el límite de operaciones para evitar la saturación y con el objetivo de que las aerolíneas opten por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para expandirlo.

A fines de mayo pasado, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dio a conocer la autorización de elevar de 43 a 44 aterrizajes y despegues por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aunque quedó lejos de los 52 movimientos que dejaron de ser permitidos a principios de enero de 2024 y los 61 que estaban autorizados hasta octubre de 2022.

Se aprietan el cinturón

El especialista del sector aéreo, Carlos Torres, dijo que las cifras de julio confirman la tendencia hacia la baja de pasajeros nacionales desde el arranque de año y lo atribuyó a dos razones: un menor gasto de las familias mexicanas ante la incertidumbre económica.

Asimismo, a que aerolíneas nacionales han migrado parte de sus operaciones al AIFA.