Sedena limita el uso de las redes a su personal

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Ciudad de México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer su nuevo Código de Conducta en el que aborda el tema de redes sociales, medios digitales e IA.

En el capítulo segundo, Principios, Valores y Reglas de Integridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), refiere que el personal se abstendrá de difundir información oficial o institucional a través de cualquier medio, incluidos los canales digitales o herramientas de inteligencia artificial, sin la autorización correspondiente.

Se debe demostrar una devoción sincera, voluntaria e infalible hacia la nación, actuar con profesionalismo, priorizar el interés público y las necesidades colectivas por encima de intereses particulares o dejar de ejercer sin justificación alguna las funciones de su cargo.

"Evitar desprestigiar la imagen institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sus dichos, acciones y en la interacción con la población a través de redes sociales o medios digitales", precisa el texto.

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La secretaría sostiene que el código es un instrumento orientador para la conducta del personal que preste servicio social, prácticas profesionales u otras personas que no se encuentren previstas como servidoras públicas, pero que contribuyen a las tareas de la institución.