"Seguirá la búsqueda de Ana Amelí"

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Ciudad de México.- A un año de la desaparición de Ana Amelí García Gámez, que ocurrió el 12 de julio del 2025, tras acudir a hacer senderismo al Ajusco, se han realizado más de 440 acciones de búsqueda e investigación y más de 70 entrevistas ministeriales para dar con su paradero, dio a conocer el Comisionado de Búsqueda de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, y aseguró que las medidas seguirán "hasta que podamos encontrarle".

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el comisionado manifestó que tres horas después de que recibió el reporte de su desaparición al 911, se iniciaron las acciones, no sólo bajo la hipótesis de extravío, sino también por algún delito.

Por otra parte, a un día de que colectivos de madres buscadoras instalaran un memorial en el Ángel de la Independencia por los más de 135 mil desaparecidos en el país, éste desapareció.

Al lugar acudió Vanessa Gámez, la mamá de Ana Amelí, quien refirió que pusieron el antimonumento, memorial o placa para recordar que hay más de 135 mil desaparecidos y al parecer ese recordatorio le incomoda al gobierno federal y local. "Les duele, les avergüenza", dijo.

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